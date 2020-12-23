Трое жандармов убиты и один ранен 23 декабря во французском департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер 48-летним мужчиной, которого телеканал BFMTV называет безумцем.

Жандармы прибыли на место после сообщения о домашнем насилии. Женщина спряталась от своего агрессивного мужа на крыше, и когда жандармы попытались помочь ей спуститься, мужчина открыл огонь. Один погиб на месте, второго госпитализировали с ранением бедра.

Женщину удалось эвакуировать и доставить в безопасное место. Мужчина же поджёг свой дом и после этого застрелил ещё двух жандармов.