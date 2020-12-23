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«Безумец» во Франции убил жандармов и поджёг свой дом

Трое жандармов убиты и один ранен 23 декабря во французском департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер 48-летним мужчиной, которого телеканал BFMTV называет безумцем.

Жандармы прибыли на место после сообщения о домашнем насилии. Женщина спряталась от своего агрессивного мужа на крыше, и когда жандармы попытались помочь ей спуститься, мужчина открыл огонь. Один погиб на месте, второго госпитализировали с ранением бедра.

Женщину удалось эвакуировать и доставить в безопасное место. Мужчина же поджёг свой дом и после этого застрелил ещё двух жандармов.

Прибыли пожарные, однако дом сгорел полностью. Что стало со стрелком — погиб ли он в доме или скрылся — пока не известно. В сообщении отмечается, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с вопросами опеки над детьми.

На месте находятся сотрудники антитеррористического подразделения жандармерии.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Это ж надо так мужика довести.
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