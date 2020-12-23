Трое жандармов убиты и один ранен 23 декабря во французском департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер 48-летним мужчиной, которого телеканал BFMTV называет безумцем.
Жандармы прибыли на место после сообщения о домашнем насилии. Женщина спряталась от своего агрессивного мужа на крыше, и когда жандармы попытались помочь ей спуститься, мужчина открыл огонь. Один погиб на месте, второго госпитализировали с ранением бедра.
Женщину удалось эвакуировать и доставить в безопасное место. Мужчина же поджёг свой дом и после этого застрелил ещё двух жандармов.
🔴 URGENT : 3 gendarmes tués et un quatrième blessé cette nuit dans le Puy-de-Dôme https://t.co/ZBMTEHyK1r pic.twitter.com/BdMXJAOH0C— Soutien Aux Forces de l’Ordre (@Forcesdelordre) December 23, 2020
Прибыли пожарные, однако дом сгорел полностью. Что стало со стрелком — погиб ли он в доме или скрылся — пока не известно. В сообщении отмечается, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с вопросами опеки над детьми.
На месте находятся сотрудники антитеррористического подразделения жандармерии.