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На Доблести столкнулись две легковые и микроавтобус. Авария попала на видео

Авария с тремя машинами и двумя пострадавшими произошла вечером 22 декабря в Красносельском районе Петербурга. Около восьми часов на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести столкнулись микроавтобус и две легковые.

Судя по видео с камер, микроавтобус «Опель Виваро» уверенно шёл на красный, когда в него влетел «Фольксваген Туарег». От удара первую машину развернуло на 270 градусов и вынесло на стоящий позади «Солярис».

«Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», в ДТП пострадали двое — оба из «Опеля». Мужчин отправили в больницу на Костюшко.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264715091
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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