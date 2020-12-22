Авария с тремя машинами и двумя пострадавшими произошла вечером 22 декабря в Красносельском районе Петербурга. Около восьми часов на пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести столкнулись микроавтобус и две легковые.



Судя по видео с камер, микроавтобус «Опель Виваро» уверенно шёл на красный, когда в него влетел «Фольксваген Туарег». От удара первую машину развернуло на 270 градусов и вынесло на стоящий позади «Солярис».