FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Российская премьер-лига завершила год с убытками. Во всем обвинили коронавирус

Президент футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в разговоре с журналистами подвел финансовые итоги года. Как передает во вторник, 22 декабря, его слова Sports.ru, РПЛ завершила год с убытками.

«Коронавирус, конечно, повлиял на бюджет лиги. Впервые за несколько сезонов — за то время, что я руковожу лигой, — мы заканчиваем год с минусом. Обстоятельства, почему это случилось, реальные. Субарендаторы ушли из офиса лиги, увеличились расходы в связи с выполнением санитарного регламента. Это касается именно внутреннего бюджета лиги, а спонсоры все обязательства выполняют. Дефицит бюджета ощущает не только премьер-лига, но и другие структуры футбола, в том числе РФС. Клубы поддержали нашу дорожную карту в этом отношении», — подчеркнул Прядкин.

Напомним, что из-за коронавируса чемпионат РПЛ сезона-2019/20 был приостановлен с марта по июнь. При этом сезон-2020/21 начался всего через две недели после окончания предыдущего, чемпионом которого стал петербургский «Зенит».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний