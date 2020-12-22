Российская премьер-лига завершила год с убытками. Во всем обвинили коронавирус

Президент футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в разговоре с журналистами подвел финансовые итоги года. Как передает во вторник, 22 декабря, его слова Sports.ru, РПЛ завершила год с убытками.



«Коронавирус, конечно, повлиял на бюджет лиги. Впервые за несколько сезонов — за то время, что я руковожу лигой, — мы заканчиваем год с минусом. Обстоятельства, почему это случилось, реальные. Субарендаторы ушли из офиса лиги, увеличились расходы в связи с выполнением санитарного регламента. Это касается именно внутреннего бюджета лиги, а спонсоры все обязательства выполняют. Дефицит бюджета ощущает не только премьер-лига, но и другие структуры футбола, в том числе РФС. Клубы поддержали нашу дорожную карту в этом отношении», — подчеркнул Прядкин.

