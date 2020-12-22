Hyundai закрыл сделку по покупке завода GM в Шушарах. Сроки запуска производства не раскрываются

Корейский автоконцерн Hyundai закрыл сделку по покупке завода General Motors в Шушарах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Сделка закрыта 6 ноября, регистрация собственности произошла 2 ноября. Но говорить о сроках начала производства преждевременно. «Не тот формат для комментария относительно срока, прорабатываем сценарии использования этого актива», — сказал он.
Говорить о конкретных объемах и моделях в компании пока также не готовы. Сейчас Hyundai анализирует свой модельный ряд и потребности рынка. Более конкретные планы могут быть озвучены в июле 2021 года.
«Смотрим на горизонт 5–8 лет», — добавил Алексей Калицев.
О том, что корейский концерн интересуется площадкой GM, которая законсервирована с 2015 года, стало известно в конце июля 2020-го, когда Hyundai обратилось за разрешением в ФАС. Менее чем через месяц антимонопольщики одобрили ходатайство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке 94,83 % основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто».
В Петербурге «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Рядом сейчас строится завод по выпуску двигателей другой «дочки» корейского концерна — Hyundai Wia. Остальные модели Hyundai и Kia, которые продаются в России, собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Ранее сообщалось, что компания рассматривает перенес части модельного ряда с калининградской площадки в Шушары.