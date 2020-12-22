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Hyundai закрыл сделку по покупке завода GM в Шушарах. Сроки запуска производства не раскрываются

Корейский автоконцерн Hyundai закрыл сделку по покупке завода General Motors в Шушарах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Сделка закрыта 6 ноября, регистрация собственности произошла 2 ноября. Но говорить о сроках начала производства преждевременно. «Не тот формат для комментария относительно срока, прорабатываем сценарии использования этого актива», — сказал он.

Говорить о конкретных объемах и моделях в компании пока также не готовы. Сейчас Hyundai анализирует свой модельный ряд и потребности рынка. Более конкретные планы могут быть озвучены в июле 2021 года.

«Смотрим на горизонт 5–8 лет», — добавил Алексей Калицев.

О том, что корейский концерн интересуется площадкой GM, которая законсервирована с 2015 года, стало известно в конце июля 2020-го, когда Hyundai обратилось за разрешением в ФАС. Менее чем через месяц антимонопольщики одобрили ходатайство «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о покупке 94,83 % основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто».

В Петербурге «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Рядом сейчас строится завод по выпуску двигателей другой «дочки» корейского концерна — Hyundai Wia. Остальные модели Hyundai и Kia, которые продаются в России, собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Ранее сообщалось, что компания рассматривает перенес части модельного ряда с калининградской площадки в Шушары.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

***_555
Теперь снесите цеха в Каменке и посадите обратно лес.
USSR_forever
что там с продажами-то в автосалонах-то в 2020-м? сколько убытков? а сколько будет если ещё один завод наводнит дешёвыми иномарками? =)))) как в песне: "кому это надо - никому не надо..... "... проще как кремлёвские поступить - трактором всё в землю закатать... =))))
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