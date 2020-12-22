Hyundai закрыл сделку по покупке завода GM в Шушарах. Сроки запуска производства не раскрываются

Корейский автоконцерн Hyundai закрыл сделку по покупке завода General Motors в Шушарах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 22 декабря управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.



Сделка закрыта 6 ноября, регистрация собственности произошла 2 ноября. Но говорить о сроках начала производства преждевременно. «Не тот формат для комментария относительно срока, прорабатываем сценарии использования этого актива», — сказал он.

Говорить о конкретных объемах и моделях в компании пока также не готовы. Сейчас Hyundai анализирует свой модельный ряд и потребности рынка. Более конкретные планы могут быть озвучены в июле 2021 года.