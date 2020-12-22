47 тысяч многодетных семей в Петербурге получат выплаты на покупку подарков к Новому году

Поручение о подготовке выплат ранее дал чиновнику губернатор Александр Беглов. Предполагается, что семьи получат пособие по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. «Выплаты будут произведены в течение ближайших дней. Никуда ходить не надо — деньги поступят на счета, информация об этом у нас есть», — рассказал Ржаненков.

Правительство Петербурга поможет многодетным родителям поздравить детей с Новым годом. Об этом сообщил на заседании правительства города 22 декабря председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, подарок в виде выплаты до 1 января получат 152 тысячи детей, средства уйдут на счета родителей 47 тысяч семей.



Также, по словам губернатора города, новогодние подарки нужно предусмотреть для детей-инвалидов. Их в городе 17 тысяч. «У нас есть договоренности с благотворителями», — заверил губернатора Ржаненков.

