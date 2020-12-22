FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

47 тысяч многодетных семей в Петербурге получат выплаты на покупку подарков к Новому году

Правительство Петербурга поможет многодетным родителям поздравить детей с Новым годом. Об этом сообщил на заседании правительства города 22 декабря председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Поручение о подготовке выплат ранее дал чиновнику губернатор Александр Беглов. Предполагается, что семьи получат пособие по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. «Выплаты будут произведены в течение ближайших дней. Никуда ходить не надо — деньги поступят на счета, информация об этом у нас есть», — рассказал Ржаненков.

По его словам, подарок в виде выплаты до 1 января получат 152 тысячи детей, средства уйдут на счета родителей 47 тысяч семей.

Также, по словам губернатора города, новогодние подарки нужно предусмотреть для детей-инвалидов. Их в городе 17 тысяч. «У нас есть договоренности с благотворителями», — заверил губернатора Ржаненков.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний