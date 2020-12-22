В Петербурге судебного пристава признали виновным и оправдали одним приговором, но колония неизбежна

Как удалось установить следствию, осенью 2018 года он ввёл в заблуждение некоего гражданина, пообещав ему поспособствовать в решении вопросов, которые относятся к его компетенции. Разумеется, за приличный гонорар. Встреча состоялась на парковке гипермаркета «Лента» на Хасанской улице. Спустя несколько месяцев на том же месте произошло вручение предоплаты, которая составила более миллиона рублей.

Там же выяснилось, что передавший деньги гражданин — участник оперативных мероприятий. Донисова задержали, а вскоре предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Московский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.



В сообщении пресс-службы также говорится, что этим же приговором суд оправдал Эдуарда Донисова, Наталью Русинскую, Сабину Плесковскую и Даниила Апруба по предъявленному им обвинению в совершении преступления, предусмотренного 159-й статьёй УК РФ (мошенничество). За ними признано право на реабилитацию. Как ранее писало издание 47news, это уголовное дело было связано с перечислением почти 30 млн рублей по исполнительному листу со счёта коммерческой фирмы с использованием якобы поддельного решения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

