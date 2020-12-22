Куда подальше. Ближайшее к Петербургу лесничество перестало выдавать разрешения на бесплатные ёлки

Комитет по природным ресурсам Ленобласти объявил о прекращении выдачи разрешений на бесплатную добычу новогодних ёлок для петербуржцев в самом близком к городу лесничестве в Токсово.



«С 22 декабря 2020 года в связи с ажиотажным спросом на оказание услуги по оформлению договора купли-продажи на новогодние ели во Всеволожском лесничестве, с учётом требований санитарно-эпидемиологических норм, связанных с COVID-19, распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области отпуск новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга из Всеволожского лесничества остановлен», — говорится в заявлении ведомства. При этом отмечается, что во всех остальных 18 лесничествах и почти сотне участковых лесничеств бесплатные ёлки все еще доступны горожанам.

