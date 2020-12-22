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Куда подальше. Ближайшее к Петербургу лесничество перестало выдавать разрешения на бесплатные ёлки

Комитет по природным ресурсам Ленобласти объявил о прекращении выдачи разрешений на бесплатную добычу новогодних ёлок для петербуржцев в самом близком к городу лесничестве в Токсово.

«С 22 декабря 2020 года в связи с ажиотажным спросом на оказание услуги по оформлению договора купли-продажи на новогодние ели во Всеволожском лесничестве, с учётом требований санитарно-эпидемиологических норм, связанных с COVID-19, распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области отпуск новогодних елей для жителей Санкт-Петербурга из Всеволожского лесничества остановлен», — говорится в заявлении ведомства. При этом отмечается, что во всех остальных 18 лесничествах и почти сотне участковых лесничеств бесплатные ёлки все еще доступны горожанам.

Корреспондент «Фонтанки» в числе последних на минувших выходных успел получить разрешение в Токсово и срубить там ёлку.

Уже на выходных жители Токсово жаловались своим чиновникам на толпы горожан, которые рубят деревья не по правилам. Теперь ближайшее к городу лесничество — в Рощино.

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Комментарии (3)

BataDase
А мне жалко рубить живую ель...
Мы уже несколько лет наряжаем одну и ту же - высаженную около загородного дома.
А для квартиры и искусственной хватает.
262224921
Тупость зашкаливает все разумные пределы . Скоро в пустыне жить будем .

На Пискаревский базе все завалено желтыми ёлками. Варвары аырубили но не насчитали что засохнут деревья
dimas062
Да куда ж они их добывали-то, в городе нигде не продают.
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