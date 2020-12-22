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На проспекте Обуховской обороны восстановили башенку дома причта

Дому номер 33А на проспекте Обуховской обороны, известному как «дом причта», вернули историческую часть крыши. Работы завершились 14 декабря. Реставраторы сохранили подлинные конструкции каменной кладки, а узлы стропильной системы башенки выполнили с сохранением аутентичности — по типовым решениям крыш в гражданской архитектуре 1900-х годов.

Дом причта церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) был построен в 1904 году в русском стиле по проекту архитектора Густава фон  Голи. В 1960 году здание пережило капремонт, а  в  2001 году его внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Дом составляет единый архитектурный ансамбль со Скорбященским храмом и часовней, выполненными по проекту Александра фон  Гогена.

Перед началом работ реставраторы провели историко-архитектурные, историко-культурные, химико-технологические исследования башни, исследования по строительным и отделочным материалам. Также было выполнено ее инженерно-техническое обследование.

«Нашей задачей было восстановить исторический облик здания, — рассказал представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, Филипп Грибанов. — Поэтому мы обращали особое внимание на аутентичность конструкций и внешнего вида. Проще говоря, постарались воссоздать все так, как было. Работы велись в рамках задачи по возвращению исторического облика территории, прилегающей к Скорбященской церкви. Это уже четвертый проект, реализованный за 2020 год. Несмотря на то, что год был непростым, мы сдали в эксплуатацию Собор Пресвятой Живоначальной Троицы в киновии Александро-Невской Лавры, установили памятный знак Троицкой площади — на том самом месте, где стоял первый храм Санкт-Петербурга, и где Петр I был провозглашен императором. А также восстановили оградку Александровского парка неподалеку от этого исторического места».

Работы по воссозданию церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) будут завершены в начале 2022 года. Сейчас воссоздается внутреннее убранство храма.

Напомним, что Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге занимается проектами, направленными на восстановление исторического облика города, защищает его культурные памятники от увечий времени, климата и идеологии. Миссия Фонда — вернуть Санкт-Петербургу славу мировой архитектурной жемчужины.

Среди предстоящих дел — воссоздание церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной. Также Фонд предлагает реализовать проект колокольни Смольного собора по замыслу архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.

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