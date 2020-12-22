На проспекте Обуховской обороны восстановили башенку дома причта

Дом причта церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) был построен в 1904 году в русском стиле по проекту архитектора Густава фон Голи. В 1960 году здание пережило капремонт, а в 2001 году его внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Дом составляет единый архитектурный ансамбль со Скорбященским храмом и часовней, выполненными по проекту Александра фон Гогена.

Перед началом работ реставраторы провели историко-архитектурные, историко-культурные, химико-технологические исследования башни, исследования по строительным и отделочным материалам. Также было выполнено ее инженерно-техническое обследование.



«Нашей задачей было восстановить исторический облик здания, — рассказал представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, Филипп Грибанов. — Поэтому мы обращали особое внимание на аутентичность конструкций и внешнего вида. Проще говоря, постарались воссоздать все так, как было. Работы велись в рамках задачи по возвращению исторического облика территории, прилегающей к Скорбященской церкви. Это уже четвертый проект, реализованный за 2020 год. Несмотря на то, что год был непростым, мы сдали в эксплуатацию Собор Пресвятой Живоначальной Троицы в киновии Александро-Невской Лавры, установили памятный знак Троицкой площади — на том самом месте, где стоял первый храм Санкт-Петербурга, и где Петр I был провозглашен императором. А также восстановили оградку Александровского парка неподалеку от этого исторического места».

Работы по воссозданию церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) будут завершены в начале 2022 года. Сейчас воссоздается внутреннее убранство храма.

