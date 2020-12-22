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Смольный: За 11 месяцев 2020-го в Петербурге умерли 12400 ветеранов. До пандемии смертей было столько же

В Петербурге ежегодно уменьшается число ветеранов. Об этом во время доклада на заседании правительства города 22 декабря сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, в городе проживает 91 тысяча 207 ветеранов, в том числе 461 инвалид войны, 4890 участников войны, из которых 3145 человек награждены медалью «За оборону Ленинграда».

«С каждым годом их становится все меньше: за 11 месяцев этого года из жизни ушло 12 тысяч 400 человек», — отметил он, подчеркивая важность приближающейся годовщины прорыва и снятия блокады Ленинграда. Также Ржаненков сообщил, что в 2019-м город потерял 12,5 тысяч ветеранов. «Цифры сравнимые, это говорит о том, что наши ветераны в очередной раз подают пример горожанам по сохранению здоровья и жизни, соблюдению ограничительных мер, несмотря на сложную ситуацию, демонстрируют выдержку и силу воли, ответственность перед родными и перед городом», — подчеркнул чиновник.

В следующем году мероприятия по празднованию полного освобождения Ленинграда планируется провести в онлайн-формате, традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский» будут транслировать по телевидению. Также в 2021 году город откажется от участия делегации Петербурга из 200 ветеранов в мероприятиях в городе Кировске Ленобласти, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Вместо этого туда поедет группа из 10–12 человек.

© Фонтанка.Ру

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