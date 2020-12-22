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МВД впервые рассказало, кто из иностранцев чаще других совершает ДТП

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обнародовал данные о ДТП с иностранными гражданами за девять месяцев 2020 года. Это нововведение в статистике. До сих пор полиция выдавала только сводные данные по ДТП с участием приезжих, теперь же появилась разбивка по 20 странам.

Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ», чаще других иностранцев ДТП в России совершают граждане Узбекистана, (797 аварий, –12,3% к прошлому году), за ними идут граждане Киргизии (701, –6,7%), Таджикистана (599, –11,4%), Азербайджана (282, –17,5%), Армении (280, –42%). Представители землячеств этих стран говорят, что, если бы в сфере транспортных услуг, такси и доставке были массово заняты, например, поляки или шведы, они тоже попали бы в верхние строчки списка.

Вообще, аварийность в последние годы снижается, а в этом году дополнительно повлияли коронавирусные ограничения, из-за которых дороги опустели. Сократилась и аварийность по вине иностранцев: в 3 тысячах происшествий оказались виновны водители из стран СНГ (–18,4%), ещё в 3,4 тысячи — из других стран (16,7%).

Больше всего жертв зафиксировано в результате ДТП, совершённых гражданами Таджикистана (76). Больше всего раненых по вине граждан Узбекистана (1080). Самые тяжёлые последствия (удельный вес погибших от числа пострадавших) оказались в ДТП, совершённых подданными Украины (14,2%).

Меньше всего аварий числится за гражданами Афганистана, Эстонии (по 5), Японии и Литвы (по 6), Республики Руанда (7).

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Комментарии (6)

avtech
давно надо признать права такжиков и узбеков недействительными
264534701
Странно даже, почему поляки и шведы не едут к нам, устраиваться таксистами?
gencon
По силовикам, депутатам и судьям статистику почитать и, самое главное, % наказаных
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