МВД впервые рассказало, кто из иностранцев чаще других совершает ДТП

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обнародовал данные о ДТП с иностранными гражданами за девять месяцев 2020 года. Это нововведение в статистике. До сих пор полиция выдавала только сводные данные по ДТП с участием приезжих, теперь же появилась разбивка по 20 странам.
Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ», чаще других иностранцев ДТП в России совершают граждане Узбекистана, (797 аварий, –12,3% к прошлому году), за ними идут граждане Киргизии (701, –6,7%), Таджикистана (599, –11,4%), Азербайджана (282, –17,5%), Армении (280, –42%). Представители землячеств этих стран говорят, что, если бы в сфере транспортных услуг, такси и доставке были массово заняты, например, поляки или шведы, они тоже попали бы в верхние строчки списка.
Вообще, аварийность в последние годы снижается, а в этом году дополнительно повлияли коронавирусные ограничения, из-за которых дороги опустели. Сократилась и аварийность по вине иностранцев: в 3 тысячах происшествий оказались виновны водители из стран СНГ (–18,4%), ещё в 3,4 тысячи — из других стран (16,7%).
Больше всего жертв зафиксировано в результате ДТП, совершённых гражданами Таджикистана (76). Больше всего раненых по вине граждан Узбекистана (1080). Самые тяжёлые последствия (удельный вес погибших от числа пострадавших) оказались в ДТП, совершённых подданными Украины (14,2%).
Меньше всего аварий числится за гражданами Афганистана, Эстонии (по 5), Японии и Литвы (по 6), Республики Руанда (7).