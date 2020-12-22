МВД впервые рассказало, кто из иностранцев чаще других совершает ДТП

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России обнародовал данные о ДТП с иностранными гражданами за девять месяцев 2020 года. Это нововведение в статистике. До сих пор полиция выдавала только сводные данные по ДТП с участием приезжих, теперь же появилась разбивка по 20 странам.

Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ», чаще других иностранцев ДТП в России совершают граждане Узбекистана, (797 аварий, –12,3% к прошлому году), за ними идут граждане Киргизии (701, –6,7%), Таджикистана (599, –11,4%), Азербайджана (282, –17,5%), Армении (280, –42%). Представители землячеств этих стран говорят, что, если бы в сфере транспортных услуг, такси и доставке были массово заняты, например, поляки или шведы, они тоже попали бы в верхние строчки списка.