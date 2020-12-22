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Морось в Петербурге составит компанию снегу в кружении вокруг нуля

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Погода в Петербурге демонстрирует стабильность. Циклон обеспечивает кружение вокруг нуля и осадки как сегодня, так и в ближайшие дни.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря вероятны мокрый снег и морось, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов, на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 22 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 24 градуса, а самое теплое — в 2015 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».

23 и 24 декабря тоже ожидаются мокрый снег и гололедица, температура в эти дни будет ходить от минус 2 до плюс 2 градусов.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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