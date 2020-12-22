Погода в Петербурге демонстрирует стабильность. Циклон обеспечивает кружение вокруг нуля и осадки как сегодня, так и в ближайшие дни.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 декабря вероятны мокрый снег и морось, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток около 0 градусов, на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 22 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 24 градуса, а самое теплое — в 2015 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».

