Коронавирус оказался минимум в три раза смертоноснее гриппа

Смертность среди пациентов с коронавирусом составила 18,5%, среди больных гриппом — 5,3%. При этом вероятность летального исхода у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у тех, кто болел гриппом. Средний возраст людей в обеих группах составил 69 лет, пишет 21 декабря РИА Новости со ссылкой на медицинский портал WebMD.

Коронавирус оказался в несколько раз более смертоносным, чем привычный сезонный грипп. К такому выводу пришли американские ученые, которые исследовали данные 3,6 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19 с 1 февраля по 17 июня этого года, а также данные более чем 12,6 тысячи американцев, попавших в больницы с гриппом с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

Самый большой риск смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдался у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение.



Также американцы указали, что у болевших коронавирусом появлялся высокий риск развития диабета. Как рассказал доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, у ряда пациентов резко подскочил уровень сахара в крови, и им потребовались огромные дозы инсулина. Помимо прочего, пациенты с COVID-19 гораздо чаще сталкивались с поражением почек, у многих пациентов было очень низкое давление, что могло привести к повреждению органов и даже к смерти.



С коллегами из США согласились французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) и Университетской больницы Дижона. Они установили, что госпитализированных с COVID-19 весной этого года было вдвое больше, чем пациентов с гриппом во время эпидемии 2018–2019 годов, а смертность втрое выше.



Пандемия коронавируса охватила весь мир. В общей сложности инфекцией заражены более 75,5 миллиона человек, из которых около 1,7 миллиона скончались.

