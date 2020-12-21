США ввели ограничения против 45 российских компаний и ведомств, связанных с вооруженными силами. В список попали «Адмиралтейские верфи»

Минторг США 21 декабря опубликовал из 103 российских и китайских компаний и ведомств, чья деятельность связанных с вооруженными силами. Они подпадут под экспортные ограничения.



В российский список из 45 пунктов попали Служба внешней разведки и Минобороны России, а также такие предприятия, как «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», РКЦ «Прогресс», одно из старейших судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи» и др. Также, впервые с 2014 года под ограничения попал «Росатом».