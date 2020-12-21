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США ввели ограничения против 45 российских компаний и ведомств, связанных с вооруженными силами. В список попали «Адмиралтейские верфи»

Минторг США 21 декабря опубликовал из 103 российских и китайских компаний и ведомств, чья деятельность связанных с вооруженными силами. Они подпадут под экспортные ограничения.

В российский список из 45 пунктов попали Служба внешней разведки и Минобороны России, а также такие предприятия, как «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», РКЦ «Прогресс», одно из старейших судостроительных предприятий «Адмиралтейские верфи» и др. Также, впервые с 2014 года под ограничения попал «Росатом».

В сообщении говорится, что это лишь первая часть предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные». Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

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Комментарии (7)

sektor7
Админресурс в бизнесе на межгосударственном уровне.
Ничего личного. Доходную часть оберегать необходимо.
Мир меняется. Народу больше становится, всем тесно. Во всех смыслах
v777
Мама, а что, папа теперь будет меньше пить? Нет, сынок, мы будем меньше есть...
Piter Russo
Контр-санкции на Боинг, Локхинд Мартин, Сикорский и прочих будут?
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