В ЕК назвали сроки, за которые получится взять пандемию коронавируса под контроль. Ждать не меньше года

Пандемию коронавируса в Европе смогут взять под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть в том числе от темпов вакцинации, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем», — цитирует ЕК РИА Новости 21 декабря. Победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например после прививки от COVID-19.

Еврокомиссия уже допустила на рынок ЕС вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и готова одобрить новые препараты от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными.

