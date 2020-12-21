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В ЕК назвали сроки, за которые получится взять пандемию коронавируса под контроль. Ждать не меньше года

Пандемию коронавируса в Европе смогут взять под контроль к концу 2021 года, но это будет зависеть в том числе от темпов вакцинации, говорится в заявлении Еврокомиссии.

«В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем», — цитирует ЕК РИА Новости 21 декабря. Победить инфекцию удастся, если около 70% населения получат защиту к вирусу, например после прививки от COVID-19.

Еврокомиссия уже допустила на рынок ЕС вакцину против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и готова одобрить новые препараты от коронавируса, если они окажутся безопасными и эффективными.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 75,5 миллиона зараженных, более 1,6 миллиона человек умерли. Среди наиболее подверженных вирусу государств —США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, в первую десятку также входят Франция, Великобритания, Италия, Испания, Аргентина и Германия.

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Комментарии (2)

shushu
Примерно как с эпидемией испанки сто лет назад, она тоже сама собой года за два закончилась
virusanet
ещё год, и европейцы поедут в африку побираться.

хе-хе.
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