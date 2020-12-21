FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Генпрокуратура Белоруссии возбудила против оппозиции дело о создании экстремистской организации. Тихановская одна из фигуранток

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о создании экстремистского формирования. В фигурантах — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Об этом 21 декабря сообщается на сайте ведомства.

Помимо Тихановской, дело возбуждено против Марии Колесниковой, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и других. При этом журналисту Алексею Леончику, собиравшему деньги в помощь «жертвам режима», вменяют ещё и финансирование деятельности экстремистского сообщества.

Расследованием дела будет заниматься Центральный аппарат СК Белоруссии.

Кроме того, по поручению Генпрокуратуры СК возбудил уголовное дело в отношении членов координационного совета оппозиции по статье о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов в начале августа 2020 года, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
демонстрациями с шариками этого не сменить...
Петр Петров
И прокуроры туда же!!! Под расстрелянную статью
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний