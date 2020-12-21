Генпрокуратура Белоруссии возбудила против оппозиции дело о создании экстремистской организации. Тихановская одна из фигуранток

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о создании экстремистского формирования. В фигурантах — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Об этом 21 декабря сообщается на сайте ведомства.
Помимо Тихановской, дело возбуждено против Марии Колесниковой, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и других. При этом журналисту Алексею Леончику, собиравшему деньги в помощь «жертвам режима», вменяют ещё и финансирование деятельности экстремистского сообщества.
Расследованием дела будет заниматься Центральный аппарат СК Белоруссии.
Кроме того, по поручению Генпрокуратуры СК возбудил уголовное дело в отношении членов координационного совета оппозиции по статье о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов в начале августа 2020 года, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.