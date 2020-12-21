Ночной клуб в Петербурге оштрафовали за дискотеку во время пандемии. Его афиша зовёт на новогодний корпоратив

Московский районный суд Петербурга выписал штраф владельцу клуба «Москва» на Дунайском проспекте (ООО «Ретро клуб»), более известному как «Ретродискотека».



Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что заведение работало в запрещенное время — после 23.00, в разгар пандемии там находилось порядка 200 посетителей, которые игнорировали при этом маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Нарушения будут стоить владельцу «Москвы» 100 000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга 21 декабря. Это минимально возможный штраф, для юрлиц санкция по вменяемой статье административного кодекса может достигать 300 тысяч рублей.