Ночной клуб в Петербурге оштрафовали за дискотеку во время пандемии. Его афиша зовёт на новогодний корпоратив

Московский районный суд Петербурга выписал штраф владельцу клуба «Москва» на Дунайском проспекте (ООО «Ретро клуб»), более известному как «Ретродискотека».
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что заведение работало в запрещенное время — после 23.00, в разгар пандемии там находилось порядка 200 посетителей, которые игнорировали при этом маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.
Нарушения будут стоить владельцу «Москвы» 100 000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга 21 декабря. Это минимально возможный штраф, для юрлиц санкция по вменяемой статье административного кодекса может достигать 300 тысяч рублей.
Представитель заведения факт нарушений оспаривать не стал и пообещал в дальнейшем такого не допускать. Также он сообщил, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации клуб было решено законсервировать до 15 января 2021 года. При этом просил назначить наказание в виде предупреждения или в виде минимально возможного штрафа, ссылаясь на тяжелое материальное положение дискотеки.
Отметим, что на сайте клуба «Москва» пока еще висит афиша о корпоратив-party на 24 декабря.