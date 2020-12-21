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AstraZeneca и центр Гамалеи под присмотром Путина подписали меморандум о сотрудничестве

Российский НИИ Гамалеи, фонд прямых инвестиций, «Р-Фарм» и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве. Совместные испытания вакцин уже начались.

Владимир Путин 21 декабря в режиме онлайн поздравил стороны соглашения. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что совместные испытания вакцин от коронавируса уже начались. Отмечается, что они пройдут в трех странах.

У обеих вакцин одинаковый способ «доставки» антигена — они созданы на базе аденовирусных векторов.

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Комментарии (1)

Valera SPb
"... под ПРИСМОТРОМ Путина"
Без этой фразы никак было не обойтись, да? Опять же западные боты слетятся! :)
Для них любой успех России и фамилия "Путин", как красная тряпка ..
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