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Под Петербургом «Лада» разбилась о пассажирский автобус. В больнице двое

Два человека госпитализированы после аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Гатчинском районе Ленобласти 19 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Двинском шоссе незадолго до половины шестого вечера. Разъехаться не смогли автобус и ВАЗ 2114. В пассажирском транспорте находились 12 человек, никто из них не пострадал. Машине и тем, кто в ней, серьёзно досталось.

С тяжёлыми травмами скорая увезла 42-летнего пассажира. Сидевший за рулём мужчина 40 лет госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства аварии проверяет дорожная полиция.

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