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Депутат Госдумы от КПРФ умер из-за коронавируса

Народный избранник от Коммунистической партии России Валентин Шурчанов ушел из жизни в 73 года.

«Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса», — сообщает 18 декабря ТАСС со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам тяжело болел три недели.

Валентин Шурчанов избирался в Госдуму в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах. Коронавирусом зампред фракции КПРФ заболел в начале декабря.

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Комментарии (5)

daisychain
Ну, если кто-то умер в 73 года - то эта безвременная кончина обязательно должна быть приписана коронавирусу.
kuk-vasyusha
Да уж всего лишь второй, где же новые агрессивные формы ковида?
Forest_loon
...2й из 450 , так пандемия себе на уровне 0,44% ..
Небожительство не помогает...
Ну гладя на налоговый и административный террор населения , скатертью дорожка.
Ельцинские лже коммунисты .
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