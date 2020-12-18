Депутат Госдумы от КПРФ умер из-за коронавируса

Народный избранник от Коммунистической партии России Валентин Шурчанов ушел из жизни в 73 года.



«Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса», — сообщает 18 декабря ТАСС со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По его словам, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам тяжело болел три недели.

Валентин Шурчанов избирался в Госдуму в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах. Коронавирусом зампред фракции КПРФ заболел в начале декабря.