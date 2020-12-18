УФАС выиграло апелляцию по «парку на Смоленке». Суд признал, что город необоснованно отдал участки без торгов

Антимонопольное ведомство в декабре 2019 года решило, что правительство необоснованно присвоило компании «Новые территории девелопмент» статус стратегического инвестора и без торгов передало два участка по 1,1 га на Васильевском острове в устье реки Смоленки.

Смольный необоснованно отдал без торгов компании «Новые территории девелопмент» участки «парка на Смоленке» под застройку. Законность решения управления федеральной антимонопольной службы подтвердил 13-й апелляционный суд, сообщает 18 декабря пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу.

Решение и предписание УФАС было обжаловано в арбитражном суде, однако во второй инстанции суд подтвердил правоту ведомства.

Жители Васильевского острова требовали разбить на участках парк и в течение нескольких лет боролись за благоустройство этой зоны. Однако город отдал её под застройку. На этом месте собирались возвести инвест-гостиницу. В конце 2018 года Заксобрание включило территории в состав зеленых насаждений общего пользования, что исключило строительство на этом месте.