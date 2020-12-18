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УФАС выиграло апелляцию по «парку на Смоленке». Суд признал, что город необоснованно отдал участки без торгов

Смольный необоснованно отдал без торгов компании «Новые территории девелопмент» участки «парка на Смоленке» под застройку. Законность решения управления федеральной антимонопольной службы подтвердил 13-й апелляционный суд, сообщает 18 декабря пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу.

Антимонопольное ведомство в декабре 2019 года решило, что правительство необоснованно присвоило компании «Новые территории девелопмент» статус стратегического инвестора и без торгов передало два участка по 1,1 га на Васильевском острове в устье реки Смоленки.

Решение и предписание УФАС было обжаловано в арбитражном суде, однако во второй инстанции суд подтвердил правоту ведомства.

Жители Васильевского острова требовали разбить на участках парк и в течение нескольких лет боролись за благоустройство этой зоны. Однако город отдал её под застройку. На этом месте собирались возвести инвест-гостиницу. В конце 2018 года Заксобрание включило территории в состав зеленых насаждений общего пользования, что исключило строительство на этом месте.

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Комментарии (5)

Савва Морозов
Боря, как обычно, себе в заслугу поставит.
ПТСЖ
Где посадки? И в парке, и в тюрьме? Кто за это ответит?
hmkv
Ну так "город", "Смольный"... ФИО и пистон - это было бы действенно
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