Таксист из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после стычки с активистами движения «СтопХам». До ножа его довели наклейки «Мне плевать на всех» и перцовый газ.
Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, таксист и стопхамовцы повздорили у станции метро «Девяткино». 48-летний Михаил Филичев остановился забрать клиентку и попал в окружение молодежи. После потери пассажирки, уехавшей на другом такси, Филичев отъехал и принялся сдирать наклейки, но его догнали и прилепили третью. Стопхамовцы залили его лицо перцовым газом, после чего таксист умыл лицо снегом и, вероятно, достал нож.
«Фонтанка.ру»
К «Девяткино» стопхамовцы вызвали полицию и заявили, что от таксиста пострадал 18-летний участник рейда. Якобы Филичев пытался ударить ножом в голову, но осаднил палец правой руки.
Конфликт случился вечером 14 декабря. Уголовное дело в отношении таксиста возбудили 15 декабря по статье 213 УК «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
По данным «Фонтанки», вечером 14 декабря «СтопХам» проводил еще один рейд, на Пулковской улице в Петербурге. Активисты заблокировали единственный проезд на дворовую территорию и тоже заливали газом несогласных.