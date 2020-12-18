Таксист из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после стычки с активистами движения «СтопХам». До ножа его довели наклейки «Мне плевать на всех» и перцовый газ.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, таксист и стопхамовцы повздорили у станции метро «Девяткино». 48-летний Михаил Филичев остановился забрать клиентку и попал в окружение молодежи. После потери пассажирки, уехавшей на другом такси, Филичев отъехал и принялся сдирать наклейки, но его догнали и прилепили третью. Стопхамовцы залили его лицо перцовым газом, после чего таксист умыл лицо снегом и, вероятно, достал нож.