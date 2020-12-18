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Стопхамовцы вынудили петербургского таксиста взяться за нож. Их домогательства попали на видео

Таксист из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после стычки с активистами движения «СтопХам». До ножа его довели наклейки «Мне плевать на всех» и перцовый газ.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, таксист и стопхамовцы повздорили у станции метро «Девяткино». 48-летний Михаил Филичев остановился забрать клиентку и попал в окружение молодежи. После потери пассажирки, уехавшей на другом такси, Филичев отъехал и принялся сдирать наклейки, но его догнали и прилепили третью. Стопхамовцы залили его лицо перцовым газом, после чего таксист умыл лицо снегом и, вероятно, достал нож.

«Фонтанка.ру»

К «Девяткино» стопхамовцы вызвали полицию и заявили, что от таксиста пострадал 18-летний участник рейда. Якобы Филичев пытался ударить ножом в голову, но осаднил палец правой руки.

Конфликт случился вечером 14 декабря. Уголовное дело в отношении таксиста возбудили 15 декабря по статье 213 УК «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

По данным «Фонтанки», вечером 14 декабря «СтопХам» проводил еще один рейд, на Пулковской улице в Петербурге. Активисты заблокировали единственный проезд на дворовую территорию и тоже заливали газом несогласных.

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Комментарии (10)

Денис Самсонов
это активисты АУЕ легализовались под знаменами Стопхамовцев, раньше их за хулиганство привлекали, теперь они под крылом закона беспределят.
BataDase
Автор статьи не владеет темой... Они не заливают перцем несогласных, они заливают тех нарушителей, которые бросаются на них с кулаками\ножами\битами...
Пора стопхамовцам выдать право выписывать штрафные квитанции на месте, будет хорошая помощь ГИБДД.
Эрик Дрейван
Цель хорошая.Но достигается не совсем хорошими средствами.Порой они напоминают Мосек.
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