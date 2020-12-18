FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +2
72.98р89.29р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Twitter защитит аккаунты умерших людей

Социальная сеть Twitter сообщила, что будет помечать ботов и защищать аккаунты умерших людей. При этом она признаёт, что автоматизированные боты являются потенциально важным инструментом информации.

«Для людей может привести к путанице, если неясно, что аккаунты автоматизированы», — цитирует пост в блоге компании РИА «Новости» 18 декабря.

Для защиты учетных записей умерших людей создается специальный тип «мемориального» аккаунта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний