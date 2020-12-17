На Крестовском на стройке школы через день после ликбеза по безопасности разбился рабочий

Переломанные кости рабочего собирают врачи Елизаветинской больницы в Петербурге. Мужчина упал в вентиляционную шахту на строительной площадке на Крестовском острове.
Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, сигнал о падении с высоты со стройплощадки на Крестовском проспекте, 9, поступил в экстренные службы накануне незадолго до полудня. Из вентиляционной шахты достали 39-летнего приезжего из Узбекистана. Он с соблюдением всех миграционных правил работает на подрядчика, который утепляет кровлю строящегося здания.
Мужчину, пролетевшего примерно десять метров, передали медикам с переломом плеча, травмами головы и груди. Его доставили в горбольницу
На Крестовском по заказу «Газпром инвестгазификации» возводят частную школу. Генподрядчиком выступает «Межрегионгаз технологии», там сообщили, что инструктаж по безопасности для работников проводили 15 декабря, что может подтвердить подпись разнорабочего.