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На Крестовском на стройке школы через день после ликбеза по безопасности разбился рабочий

Переломанные кости рабочего собирают врачи Елизаветинской больницы в Петербурге. Мужчина упал в вентиляционную шахту на строительной площадке на Крестовском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, сигнал о падении с высоты со стройплощадки на Крестовском проспекте, 9, поступил в экстренные службы накануне незадолго до полудня. Из вентиляционной шахты достали 39-летнего приезжего из Узбекистана. Он с соблюдением всех миграционных правил работает на подрядчика, который утепляет кровлю строящегося здания.

Мужчину, пролетевшего примерно десять метров, передали медикам с переломом плеча, травмами головы и груди. Его доставили в горбольницу № 3 в тяжёлом состоянии, прооперировали.

На Крестовском по заказу «Газпром инвестгазификации» возводят частную школу. Генподрядчиком выступает «Межрегионгаз технологии», там сообщили, что инструктаж по безопасности для работников проводили 15 декабря, что может подтвердить подпись разнорабочего.

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
Ну надо же, на Крестовском строят не очередное элитное жилье, а учебное заведение! Хотя это строят на месте старой школы на Крестовском пр. , но всё равно удивлюсь, если действительно выйдет школа, а не апартаменты.
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