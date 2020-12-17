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Двое неизвестных кинули гранату в чеченских полицейских и были убиты

Двое мужчин кинули гранату в полицейских, остановивших машину для проверки документов в Чеченской Республике. Об этом 17 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном МВД.

Инцидент произошёл в Курчалоевском районе. Уточняется, что нападавшие были ликвидированы при попытке бежать.

«Двое мужчин бросили гранату в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину. При попытке скрыться они были уничтожены. Силовики при этом не пострадали», — сказал собеседник.

Личности убитых устанавливаются.

Шесть дней назад смертник совершил подрыв у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. Пострадали шестеро.

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