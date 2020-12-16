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Фото дня: Фанаты «Зенита» устроили красочный перформанс на пустой «Газпром Арене» перед игрой со «Спартаком»

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Фанаты футбольного клуба «Зенит» представили перформанс перед игрой со «Спартаком» на «Газпром Арене» в среду, 16 декабря. За полчаса до начала игры они растянули гигантский баннер с изображением льва, который возвышается над поверженными врагами.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Отметим, что им удалось развернуть полотно, несмотря на запрет на присутствие зрителей на стадионе.

Матч пройдет на «Газпром Арене», начало — в 20:00.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, а «Спартак» отстает от него на три балла. Эта игра станет последней для обоих клубов перед зимним перерывом.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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