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Среда джаза с Давидом Голощекиным - Brother Jack McDuff and Joey DeFrancesco – It's About Time

It's About Time - альбом который записали два исполнителя на органе Hammond B3 - Джек Макдафф и Джоуи Дефранческо. Также в записи приняли участие: Paul Bollenback и John Hart - гитара, Andrew Beals и Jerry Weldon - саксофоны, Rudolph Petschauer и Byron Landham - ударные.

Среда джаза

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