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На Обводном полицейский автомобиль попал в ДТП. Водитель БМВ ищет свидетелей того, что машина полиции ехала на красный без сирены

Столкновение полицейского автомобиля и «БМВ» произошло около 11 утра на пересечении Обводного канала Митрофаньевского шоссе.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, пострадавших в дорожной аварии нет. По данным ведомства, служебный автомобиль ехал со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Водитель «БМВ», женщина, тем временем в социальных сетях ищет очевидцев или видео аварии. Она полагает, что камеры могли зафиксировать, что машина полиции ехала на красный без сирены.

На вопросы «Фонтанки» водитель не ответила.

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Комментарии (3)

PupkinVasya
Интересно, что мешает оснастить все машины спецслужб видеорегистраторами, а при отсутствии записей с них, предполагать виновность водителя в ДТП. Это чтобы неповадно было "терять" неудобные видеозаписи.
И легче будет доказывать виновность водителей, не уступивших дорогу, в качестве бонуса.
Fenomen
Я свидетель! А что случилось?
hedgehog_
я периодически вижу всяких таких, которые едут куда им надо с включенной люстрой и без сирены.
видимо это нормально, ведь все едут и стоят как им надо и где хочется. например всякие шахидки на красный свет прут, ведь им надо.
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