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У мессенджера Telegram сбой в работе на территории России

Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбое в работе.

Доступ к сервису пропал около 16.25 у пользователей в нескольких регионах России. Всплеск жалоб зафиксировал и сервис Downdetector.

Помимо россиян на проблемы с доступом жалуются и жители Украины, Казахстана, Великобритании, Италии и других стран. Всего к 16.30 таких жалоб было порядка 10 тысяч.

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Комментарии (5)

Майор Пронин
У меня работает нормально.
260569221
Люди, у которых постоянно сбои, то айфоны зеленят, то Твиттер не работает...

Что с вами не так????

Телега - полёт нормальный
SU LUX INN
власти хотят задушить поток информации об отравлении известного Фигуранта! не удивлюсь, если в данный момент происходит Третье отравление!
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