Роспотребнадзор: Циркулирующие в России штаммы коронавируса не имеют значимых изменений

Роспотребнадзор изучает генетическую изменчивость вируса SARS-CoV-2, циркулирующего на территории России. Ученые следят за изменениями, чтобы выявить те, которые могут повлиять на диагностику, лечение и профилактику COVID-19, и быть готовыми, если появится более опасный вариант.



Как сообщает 16 декабря пресс-служба Роспотребнадзора, на данный момент в России прочитаны геномы 1315 изолятов нового коронавируса, выделенных на территории страны в разные дни с момента начала выявления патогена. Анализ показал, что у циркулирующих по России штаммов достаточно высокая генетическая однородность и нет значимых изменений.