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Роспотребнадзор: Циркулирующие в России штаммы коронавируса не имеют значимых изменений

Роспотребнадзор изучает генетическую изменчивость вируса SARS-CoV-2, циркулирующего на территории России. Ученые следят за изменениями, чтобы выявить те, которые могут повлиять на диагностику, лечение и профилактику COVID-19, и быть готовыми, если появится более опасный вариант.

Как сообщает 16 декабря пресс-служба Роспотребнадзора, на данный момент в России прочитаны геномы 1315 изолятов нового коронавируса, выделенных на территории страны в разные дни с момента начала выявления патогена. Анализ показал, что у циркулирующих по России штаммов достаточно высокая генетическая однородность и нет значимых изменений.

В ведомстве отмечают, что во всех субъектах РФ регулярно отбирают материалы у больных COVID-19 и отправляют образцы в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Каждый месяц ученые прочитывают 150 геномов нового коронавируса и проводят углубленный генетический анализ, чтобы выявить возможные изменения вирусных свойств.

«Согласно имеющимся данным и результатам наших исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций», — добавляют в ведомстве.

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