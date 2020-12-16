FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

2500 рублей за легковой и 5000 за грузовой транспорт. Введены штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты

Государственная дума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам и платным участкам автомобильных магистралей.

«Для водителей и собственников легковых автомобилей штраф составит 2500 рублей, грузовиков и автобусов — 5000 рублей», — сообщает сайт Госдумы в среду, 16 декабря.

Фиксировать такие правонарушения будут фото- и видеокамеры.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект «разработан в целях формирования в обществе культуры оплаты проезда по платным автомобильным дорогам».

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

В законопроекте парламентарии ссылаются на решения Конституционного суда 2018 года о том, что «одним из средств, призванных обеспечить соблюдение правил движения (тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств) по автомобильным дорогам, является административная ответственность, предусмотренная статьей 12.21.1 КоАП Российской Федерации».

«Применение мер административной ответственности является стандартной мировой практикой. Например, в Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США», — отмечают авторы инициативы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
маловат штраф-то. Долбоящеров, пытающихся нахаляву проскочить за кем-нибудь на том же ЗСД, до сих пор хватает.
Gorodskoy88
Не так давно некто оставлял всегда один и тот же комментарий: "Когда же они наконец нажрутся".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний