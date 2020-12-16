В пояснительной записке отмечается, что законопроект «разработан в целях формирования в обществе культуры оплаты проезда по платным автомобильным дорогам».

Фиксировать такие правонарушения будут фото- и видеокамеры.

«Для водителей и собственников легковых автомобилей штраф составит 2500 рублей, грузовиков и автобусов — 5000 рублей», — сообщает сайт Госдумы в среду, 16 декабря.

Государственная дума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам и платным участкам автомобильных магистралей.

В законопроекте парламентарии ссылаются на решения Конституционного суда 2018 года о том, что «одним из средств, призванных обеспечить соблюдение правил движения (тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств) по автомобильным дорогам, является административная ответственность, предусмотренная статьей 12.21.1 КоАП Российской Федерации».



«Применение мер административной ответственности является стандартной мировой практикой. Например, в Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США», — отмечают авторы инициативы.