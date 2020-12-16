Работы на коммуникациях изменят схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга. До конца недели по трем адресам начнут прокладывать теплосеть, электрокабель и водопровод.
Как сообщает 16 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 17 декабря 2020 года по 23 января 2021 года будет перекрыто движение по Подъездному переулку от улицы Марата до Загородного проспекта. ООО «Меринг Девелопмент» проложит там теплосеть.
С 18 по 20 декабря из-за прокладки электрокабеля закрывается движение по улице Красного Курсанта от Большого проспекта П.С. до Малого проспекта П.С. Объезд предусмотрен по Большому проспекту П.С., затем Ждановской набережной, Малому проспекту П.С. и Красносельской улице. Работы ведет ООО «ОРИОН».
С 19 по 21 декабря будет ограничен проезд по набережной реки Фонтанки от Введенского канала до Московского проспекта. ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» проложит там водопровод.