ДТП, в обстоятельствах которого предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, произошло 15 декабря в Кировском районе Петербурга. Авария попала на видеорегистратор, но ясности в случившееся опубликованная запись не добавляет.
Ролик, на котором запечатлено происшествие, размещён в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как следует из описания к нему, авария произошла около девяти вечера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка. Двигавшийся в правом ряду автомобиль задел другой, после чего перевернулся и врезался в дорожное ограждение.
«Как с неба упал белый ангел, ужас. Откуда взялся — непонятно», — цитируют администраторы сообщества хозяйку видеорегистратора, которая предоставила запись для публикации.
В описании к ролику также сказано, что, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели, которые поставили машину на колеса, а также сотрудники ГИБДД, оформившие ДТП.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.