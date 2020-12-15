ДТП, в обстоятельствах которого предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, произошло 15 декабря в Кировском районе Петербурга. Авария попала на видеорегистратор, но ясности в случившееся опубликованная запись не добавляет.



Ролик, на котором запечатлено происшествие, размещён в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как следует из описания к нему, авария произошла около девяти вечера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка. Двигавшийся в правом ряду автомобиль задел другой, после чего перевернулся и врезался в дорожное ограждение.