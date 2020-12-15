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«Как с неба упал белый ангел». Видеорегистратор снял ДТП с внезапным «перевёртышем» на юго-западе Петербурга

ДТП, в обстоятельствах которого предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, произошло 15 декабря в Кировском районе Петербурга. Авария попала на видеорегистратор, но ясности в случившееся опубликованная запись не добавляет.

Ролик, на котором запечатлено происшествие, размещён в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как следует из описания к нему, авария произошла около девяти вечера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка. Двигавшийся в правом ряду автомобиль задел другой, после чего перевернулся и врезался в дорожное ограждение.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Как с неба упал белый ангел, ужас. Откуда взялся — непонятно», — цитируют администраторы сообщества хозяйку видеорегистратора, которая предоставила запись для публикации.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В описании к ролику также сказано, что, по предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели, которые поставили машину на колеса, а также сотрудники ГИБДД, оформившие ДТП.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших нет. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (2)

f0ntan
В ролике все внимание черным машинам, поворачивающим налево
hal9000
Обычно в белых ангелах черные ниндзя ездят...есть два типа кто предпочитает белый цвет...блондинки и товарищи с юга..блондинки потихоньку поняли что их в белых авто путают с южными товарищами и теперь стараются их не брать..)
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