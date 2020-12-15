Дольщица «Норманна» из Ленобласти дошла до Кремля. Попытка обратить внимание на проблему обернулась задержанием

Как сообщает 47news, ее задержали 15 декабря в Москве. В протоколе, с которым ознакомилось издание, сказано, что она стояла на Красной площади с плакатом «Требуем урегулировать разногласия между федеральными и региональными органами власти, заложниками которых являются права и интересы дольщиков Ленинградской области».

Задержанную отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что она нарушила запрет на проведение одиночного пикета на главной площади страны, после чего с нее взяли обязательство о явке в Тверской суд Москвы 24 декабря.

Нестеренко объяснила, что приехала из Петербурга, «в котором нет такого запрета», поэтому она не знала, что нарушает закон, а также добавила, что просила помощи у президента РФ, так как «находится в отчаянии как обманутый дольщик Ленинградской области».

47news напомнило, что директор и владелец застройщика Владимир Смирнов проходит по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами дольщиков. О разногласиях между федеральными и региональными властями издание рассказывало ранее — оно заключается в отсутствие компромисса по поводу долей финансирования строительства проблемных объектов.