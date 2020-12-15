Дольщица «Норманна» из Ленобласти дошла до Кремля. Попытка обратить внимание на проблему обернулась задержанием

Дольщица проблемного ЖК «Яркий» компании «Норманн» Елена Нестеренко дошла до Кремля. Попытка обратить внимание президента России Владимира Путина на ситуацию вокруг объекта обернулась задержанием.
Как сообщает 47news, ее задержали 15 декабря в Москве. В протоколе, с которым ознакомилось издание, сказано, что она стояла на Красной площади с плакатом «Требуем урегулировать разногласия между федеральными и региональными органами власти, заложниками которых являются права и интересы дольщиков Ленинградской области».
Задержанную отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что она нарушила запрет на проведение одиночного пикета на главной площади страны, после чего с нее взяли обязательство о явке в Тверской суд Москвы 24 декабря.
Нестеренко объяснила, что приехала из Петербурга, «в котором нет такого запрета», поэтому она не знала, что нарушает закон, а также добавила, что просила помощи у президента РФ, так как «находится в отчаянии как обманутый дольщик Ленинградской области».
47news напомнило, что директор и владелец застройщика Владимир Смирнов проходит по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами дольщиков. О разногласиях между федеральными и региональными властями издание рассказывало ранее — оно заключается в отсутствие компромисса по поводу долей финансирования строительства проблемных объектов.