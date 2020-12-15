Кабмин выделяет регионам ещё 2,8 млрд рублей на выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным COVID-19. Таких в России 900 тысяч

«Правительство уже выделяло субъектам более 5 млрд рублей на закупку необходимых препаратов. Ещё дополнительно направим почти 2,8 млрд рублей. Такое решение уже принято», — заявил глава кабмина на совещании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Правительство продлевает выдачу лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Федеральные средства позволят обеспечить лекарствами еще не менее 350 тысяч человек», — сказал премьер. Он подчеркнул, что важно доставлять лекарства пациентам вовремя и попросил региональные власти тщательно следить за этим.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в своём докладе отметил, что амбулаторную помощь на данный момент получают 900 тысяч больных COVID-19. На стационарных койках лечатся 216 тыс. пациентов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что и у кого покупают поликлиники Петербурга для раздачи амбулаторным больным с COVID-19.