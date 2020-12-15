Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району задержали буйного водителя, который вместо того, чтобы остановиться по требованию, вдавил в пол педаль газа и покатился в сторону проспекта Науки.



Происходило действо около 4 утра 15 декабря. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, быстро и эффектно уехать от инспекторов не смог — сперва он тащился на скорости 40 км/ч, а затем и вовсе заглох в символическом месте — у часовни храма Сретения Господня (сретение — от греч. «встреча». — Прим. ред.). В салоне сидел 34-летний мужчина, источавший спиртовой аромат. Медосвидетельствование он проходить отказался, чем заслужил протокол об административном правонарушении.