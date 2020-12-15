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Промысел Божий. Пьяный петербуржец решил погоняться с полицией, но заглох у храма на Гражданском

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району задержали буйного водителя, который вместо того, чтобы остановиться по требованию, вдавил в пол педаль газа и покатился в сторону проспекта Науки.

Происходило действо около 4 утра 15 декабря. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, быстро и эффектно уехать от инспекторов не смог — сперва он тащился на скорости 40 км/ч, а затем и вовсе заглох в символическом месте — у часовни храма Сретения Господня (сретение — от греч. «встреча». — Прим. ред.). В салоне сидел 34-летний мужчина, источавший спиртовой аромат. Медосвидетельствование он проходить отказался, чем заслужил протокол об административном правонарушении.

Со слов героя, водительское удостоверение он никогда не получал, машину купил месяц назад и еще не переоформил. Как сообщает «Дорожный инспектор», ранее мужчина уже привлекался за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования.

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Комментарии (4)

Маэстро
Когда таких «гонщиков» отстреливать начнут?
Yar_Petr
с божьей помощью остановили!
videosokolspb
Надо ввести за повторную пьянку за рулем 3 года лишения свободы .
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