Сейчас все зарегистрированные прививки состоят из двух частей, рассказала Степенская в интервью РИА «Новости» , опубликованном 15 декабря. «Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — отметила медик.

Прививка от коронавируса может не спасти от заражения им, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, сообщила заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса профессор-иммунолог Полина Степенская.

Во многих странах граждан собираются оповещать о необходимости второй прививки электронным способом, но врачи надеются и на сознательность населения, особенно если объяснить важность второго этапа.

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят, они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — считает Степенская.

По ее словам, со временем, возможно, уже не надо будет делать укол дважды: «В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом всё это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год».