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Заболеть COVID-19, по словам иммунолога, можно, даже если привился, — при одном условии

Прививка от коронавируса может не спасти от заражения им, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, сообщила заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса профессор-иммунолог Полина Степенская.

Сейчас все зарегистрированные прививки состоят из двух частей, рассказала Степенская в интервью РИА «Новости», опубликованном 15 декабря. «Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — отметила медик.

Во многих странах граждан собираются оповещать о необходимости второй прививки электронным способом, но врачи надеются и на сознательность населения, особенно если объяснить важность второго этапа.

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят, они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — считает Степенская.

По ее словам, со временем, возможно, уже не надо будет делать укол дважды: «В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом всё это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год».

По данным Университета Хопкинса на утро 15 декабря мск, в мире COVID-19 заболели 72,8 миллиона человек, умерли от него 1,62 миллиона.

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Комментарии (4)

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Заранее большое человеческое спасибо...
Саша Иванов
Так вот где "плоды советского образования" !!!!! "заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская."
Чёрт Опасный
Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже.... ничего не понял.
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