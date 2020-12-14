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США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщил 14 декабря Минфин США.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.

«Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее», — говорится в письменном заявлении чиновника, который приводит РИА Новости.

Как отметил Помпео, введение санкций посылает «ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России».

«Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий», — говорится в заявлении Госдепа.

В Анкаре осудили и отвергли односторонние американские санкции, заявил МИД Турции, пообещав ответить на это решение.

Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.

«Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», — говорится в документе.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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Комментарии (3)

Yelda
Путин продаёт стратегическое оружие стране НАТО, а национальный предатель все равно ты.
Pilat
@в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий», — говорится в заявлении Госдепа.@
Как поёт...как поёт.....просто слушал бы и слушал....
Olen
-"Значит, хорошие сапоги, надо брать." ©
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