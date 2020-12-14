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Митрофанушка сыграет в Minecraft. БДТ представляет виртуальную постановку по «Недорослю»

Большой драматический театр вносит свой вклад в дистанционное обучение школьников: 15 декабря на виртуальной сцене БДТ покажут еще один Minecraft-спектакль по мотивам произведения из школьной программы —«Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина (ранее театр уже показал виртуальные версии «Вишневого сада» и «Моцарта и Сальери»).

Фото: vk.com/bdtspb

Местом действия постановки станет свинарник — именно здесь будут разворачиваться события с участием главного героя, шестнадцатилетнего Митрофана, его матери помещицы Простаковой, красавицы Софьи, мудрого Стародума и других персонажей классического сюжета. Как обещают в театре, нравы 18-го века окажутся легко узнаваемыми для современных зрителей. А для геймеров, незнакомых с устаревшими выражениями из пьесы, создатели спектакля приготовили интерактивную викторину в духе популярного ТВ-шоу.

Авторы спектакля — режиссер Эдгар Закарян и художник Андрей Воронов, под руководством которого было создано виртуальное здание БДТ в игре Minecraft.

Перед спектаклем геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ. Лаунчер для обладателей аккаунта в Minecraft Java будет доступен для скачивания 15 декабря с 11:00 до 20:00 на bdtdigital.ru. Зрители без аккаунта Minecraft смогут увидеть прямую трансляцию на странице БДТ в YouTube.

Начало в 21.00.

12+

Алёна Палатченко

Фото: vk.com/bdtspb

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