Митрофанушка сыграет в Minecraft. БДТ представляет виртуальную постановку по «Недорослю»

Большой драматический театр вносит свой вклад в дистанционное обучение школьников: 15 декабря на виртуальной сцене БДТ покажут еще один Minecraft-спектакль по мотивам произведения из школьной программы —«Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина (ранее театр уже показал виртуальные версии «Вишневого сада» и «Моцарта и Сальери»).
Местом действия постановки станет свинарник — именно здесь будут разворачиваться события с участием главного героя, шестнадцатилетнего Митрофана, его матери помещицы Простаковой, красавицы Софьи, мудрого Стародума и других персонажей классического сюжета. Как обещают в театре, нравы 18-го века окажутся легко узнаваемыми для современных зрителей. А для геймеров, незнакомых с устаревшими выражениями из пьесы, создатели спектакля приготовили интерактивную викторину в духе популярного ТВ-шоу.
Авторы спектакля — режиссер Эдгар Закарян и художник Андрей Воронов, под руководством которого было создано виртуальное здание БДТ в игре Minecraft.
Перед спектаклем геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ. Лаунчер для обладателей аккаунта в Minecraft Java будет доступен для скачивания 15 декабря с 11:00 до 20:00 на bdtdigital.ru. Зрители без аккаунта Minecraft смогут увидеть прямую трансляцию на странице БДТ в YouTube.
Начало в 21.00.
12+
Алёна Палатченко