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Слабоумие и отвага на КАД: велосипедист выучил, что дорогу надо переходить, но не выучил — где

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/video-68471405_456295451" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

Водитель автомобиля днем 14 декабря проверил надежность тормозов своей машины, встретив на кольцевой автодороге Петербурга рискового велосипедиста. Произошедшее записал видеорегистратор.

Как сообщает портал «Мегаполис» со слов автомобилиста Игоря, в половине третьего часа дня он двигался по внутреннему кольцу КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, и на 2-м километре, возле заправки «Роснефть», едва не сбил мужчину, который переходил дорогу, катя рядом велосипед. Автомобиль ехал по крайнему левому ряду на приличной скорости, но, к счастью, водитель успел оттормозиться и объехать велосипедиста.

По словам Игоря, на записи с видеорегистратора происходящее видно гораздо лучше, чем было в тот момент с водительского места. «После того, как я проехался за красным авто, лобовое стекло было грязным, поэтому заметил его очень поздно. В общем, авто удержал, а мужику передаю привет!» — добавляет он.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/video-68471405_456295451" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

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Комментарии (26)

Dmitry-spb
где там видно 140 ?
264534461
"я плохо видел" - сказал человек, который ехал с дистанцией менее 1 сек до впередиидущего ТС, ни разу не включив дворники с момента въезда на кад. С последующим превышением скорости на 30кмч. А виноваты во всех бедах, конечно же, велосипедисты. Штош.
260871543
140 по КАДу. Идиоты.
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