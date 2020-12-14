Водитель автомобиля днем 14 декабря проверил надежность тормозов своей машины, встретив на кольцевой автодороге Петербурга рискового велосипедиста. Произошедшее записал видеорегистратор.
Как сообщает портал «Мегаполис» со слов автомобилиста Игоря, в половине третьего часа дня он двигался по внутреннему кольцу КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, и на 2-м километре, возле заправки «Роснефть», едва не сбил мужчину, который переходил дорогу, катя рядом велосипед. Автомобиль ехал по крайнему левому ряду на приличной скорости, но, к счастью, водитель успел оттормозиться и объехать велосипедиста.
По словам Игоря, на записи с видеорегистратора происходящее видно гораздо лучше, чем было в тот момент с водительского места. «После того, как я проехался за красным авто, лобовое стекло было грязным, поэтому заметил его очень поздно. В общем, авто удержал, а мужику передаю привет!» — добавляет он.