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Разводить мосты в Петербурге с 14 по 18 декабря будут каждую ночь

Скриншот с сайта&nbsp;СПб ГБУ «Мостотрест»
Скриншот с сайта СПб ГБУ «Мостотрест»

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую рабочую неделю — с 14 по 18 декабря. В ночь со среды на четверг перекроют одну переправу, в остальные — по две.

В ночь с 14 на 15 декабря разведут:

  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55

В ночь с 15 на 16 декабря:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00

В ночь с 16 на 17 декабря:

  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50

В ночь с 17 на 18 декабря:

  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00

Развести и навести мосты при этом могут в рамках указанного промежутка, но не обязательно точно в это время. Технологические разводки мостов проводятся для их профилактического обслуживания. Напомним, что навигация в Петербурге закрыта с 30 ноября.

Скриншот с сайта&nbsp;СПб ГБУ «Мостотрест»
Скриншот с сайта СПб ГБУ «Мостотрест»

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