СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую рабочую неделю — с 14 по 18 декабря. В ночь со среды на четверг перекроют одну переправу, в остальные — по две.
В ночь с 14 на 15 декабря разведут:
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55
В ночь с 15 на 16 декабря:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
В ночь с 16 на 17 декабря:
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50
В ночь с 17 на 18 декабря:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00
Развести и навести мосты при этом могут в рамках указанного промежутка, но не обязательно точно в это время. Технологические разводки мостов проводятся для их профилактического обслуживания. Напомним, что навигация в Петербурге закрыта с 30 ноября.