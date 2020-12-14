СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую рабочую неделю — с 14 по 18 декабря. В ночь со среды на четверг перекроют одну переправу, в остальные — по две.



В ночь с 14 на 15 декабря разведут:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50

Тучков мост — с 2:00 до 4:55

В ночь с 15 на 16 декабря:

Володарский мост — с 2:00 до 5:45

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00

В ночь с 16 на 17 декабря:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50

В ночь с 17 на 18 декабря: