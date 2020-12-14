«Шрека» увековечат в Библиотеке Конгресса США. Его признали национальным достоянием

В 2020 году в число картин, добавленных в Национальный реестр фильмов, помимо «Шрека» и «Темного рыцаря», также вошли «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и мюзиклы «Бриолин» и «Братья блюз». Второй фильм из трилогии Кристофера Нолана про Бэтмана является самым кассовым в списке, его сборы по всему миру превысили миллиард долларов.

В США огласили фильмы, которые вошли в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса в 2020 году, пишет 14 декабря Variety . В числе картин, которые признали национальным достоянием, оказались мультфильм «Шрек» и кинокомикс «Темный рыцарь».

«Это не только большая честь для всех нас, кто работал над «Темным рыцарем», но и дань уважения всем удивительным художникам и писателям, что на протяжении десятилетий создавали великую мифологию Бэтмена», — прокомментировал Нолан.

Библиотекарь Конгресса США ежегодно вносит в Национальный реестр 25 американских фильмов, имеющих «культурное, историческое или эстетическое» значение. Картины выбирает Национальный совет США по сохранности фильмов из лент, которым уже исполнилось 10 лет с момента выхода. Это могут быть полнометражные и короткометражные художественные, документальные и мультипликационные фильмы и даже любительское видео.

Попадание в список означает, что фильм будет сохранен в Библиотеке Конгресса США в соответствии с законом о национальной сохранности фильмов. Самой старой лентой в реестре является документальная короткометражка «Ньюаркский атлет» 1891 года, а самой новой — добавленный в этом году и тоже документальный фильм «Борцы за свободу» 2010 года.