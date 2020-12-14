Облачный фронт накрыл Петербург, он несёт небольшой снег и небольшое потепление. Немного солнца обещают завтра.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря ожидается небольшой снег, слабый ветер, местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало. С ночных 4–6 градусов мороза температура повысится до минус 2–4.

Это обычная температура для 14 декабря. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 градусов до нуля. Самое холодное 14 декабря зафиксировано в 1997 году, минус 19, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».