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Немного зимы в Петербурге: скупая погода выдаст всего по чуть-чуть

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Облачный фронт накрыл Петербург, он несёт небольшой снег и небольшое потепление. Немного солнца обещают завтра.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря ожидается небольшой снег, слабый ветер, местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало. С ночных 4–6 градусов мороза температура повысится до минус 2–4.

Это обычная температура для 14 декабря. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 градусов до нуля. Самое холодное 14 декабря зафиксировано в 1997 году, минус 19, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».

15 декабря, по прогнозу Росгидромета, будет на пару градусов теплее, и может выглянуть солнце. А в среду, 16-го, столбик термометра приблизится к нулю.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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