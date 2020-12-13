Одну из первых книг о Гарри Поттере продали на аукционе за 90 тысяч долларов

На аукционе в Великобритании с молотка ушло одно из первых изданий о Гарри Поттере. В 1997 году книга стоила 11 фунтов, сейчас ее продали за 68 тысяч фунтов или почти 90 тысяч долларов США.

Как пишет BBC 13 декабря, это одна из книг, которые были отпечатаны тиражом в 500 экземпляров 23 года назад. 300 из них разошлись по библиотекам и только 200 оставшихся попали в магазины. Кто умудрился продать книгу за такую сумму издание не сообщает, но приводит другой пример. Недавно за 50 тысяч фунтов была продана книга, от которой чуть не избавились на гаражной распродаже, за нее думали выручить 50 центов, но вовремя показали специалистам из Hansons Auctioneers.