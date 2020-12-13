В Мурино нашли мертвым боксера с Алтая. Несколько лет назад он был донбасским ополченцем

Полиция и Следственный комитет установили личность мужчины, которого нашли мертвым в Мурино. По версии следствия, его убили.

Как сообщает областной Следком, тело нашли утром 13 декабря в квартире в Мурино. По информации 47News, им оказался 36-летний приезжий из города Бийска. Раньше он профессионально занимался боксом и тренировал других. В 2014–2015 годах он был ополченцем первой разведроты в ДНР.

В квартиру на Воронцовском бульваре полиция приехала после жалоб соседей. Мужчина кричал и на 14-м этаже разбил стекло балкона. Его нашли с рассеченной головой в неестественной позе, в квартире был беспорядок.