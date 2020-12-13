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Песков удивился, почему его дети не переболели ковидом вместе с ним

Пресс-секретарь президента России рассказал, что живущие с ним дети переболели коронавирусом, но заразились через несколько месяцев после того, как заболел он сам.

Слова представителя Кремля прозвучали в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1», отрывки цитирует РИА Новости. По словам Дмитрия Пескова, когда он и его супруга Татьяна Навка заразились ковидом, он был дома и они не запирались от детей в отдельной комнате. Несмотря на контакт с зараженным, кроме них, из домочадцев в тот момент никто не заболел.

«То есть мы со всеми общались, потому что мы думали, что уже все обречены. Вот почему они не заболели?» — удивился чиновник. Он уточнил, что дети все же переболели, но уже через несколько месяцев.

Песков также добавил, что это неприятная болезнь и лучше не заражаться, но с антителами ему «достаточно спокойно». Ковид он пережил в мае этого года.

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Дети не заболели, видимо, потому что дома сидели, в Россию не приезжали.
Вячеслав Рогожин
А они что - дураки, что ли?
isaon
В хрущёвке в капотне живут с детьми?
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