Песков удивился, почему его дети не переболели ковидом вместе с ним

Пресс-секретарь президента России рассказал, что живущие с ним дети переболели коронавирусом, но заразились через несколько месяцев после того, как заболел он сам.

Слова представителя Кремля прозвучали в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1», отрывки цитирует РИА Новости. По словам Дмитрия Пескова, когда он и его супруга Татьяна Навка заразились ковидом, он был дома и они не запирались от детей в отдельной комнате. Несмотря на контакт с зараженным, кроме них, из домочадцев в тот момент никто не заболел.