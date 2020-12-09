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Памфилова: В 2021 году тестирование дистанционного сбора подписей будет только на региональных выборах

На заседании Центризбиркома 9 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что эксперимент по тестированию возможности использования портала госуслуг для сбора подписей в 2021 году будет распространен только на региональные выборы и не затронет думскую кампанию.

«В рамках подготовки мы будем продолжать эксперимент, расширяя количество пилотных проектов по возможности в определенной части электронного сбора подписей через единый портал госуслуг. Но, к сожалению, это будет осуществляться только параллельно в ходе этой кампании на региональных выборах в ряде регионов», — цитирует ТАСС председателя комиссии.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Антона Лопатина писал, что центральная комиссия протестировала на двух регионах проверку подписных листов программно-аппаратным комплексом (ПАК) с использованием нейросетевой модели. «Эта система находится в опытной эксплуатации, и нейросетевую модель сейчас обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов и уйти от спекуляций на эту тему», — цитирует агентство члена ЦИК.

Напомним, неделей ранее ЦИК принял за основу концепцию создания новой цифровой платформы. Предполагается, что она станет обновленной версией ГАС «Выборы».

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Комментарии (1)

Петр Петров
Когда же ее уже лишат свободы??? дождусь ли
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