Памфилова: В 2021 году тестирование дистанционного сбора подписей будет только на региональных выборах

На заседании Центризбиркома 9 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что эксперимент по тестированию возможности использования портала госуслуг для сбора подписей в 2021 году будет распространен только на региональные выборы и не затронет думскую кампанию.

«В рамках подготовки мы будем продолжать эксперимент, расширяя количество пилотных проектов по возможности в определенной части электронного сбора подписей через единый портал госуслуг. Но, к сожалению, это будет осуществляться только параллельно в ходе этой кампании на региональных выборах в ряде регионов», — цитирует ТАСС председателя комиссии.