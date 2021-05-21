Глава ЦИК: Мы знаем, что на выборах будут провокации

Пока Центризбирком готовится к проведению выборов осенью 2021 года, другие силы весьма интенсивно ведут подготовку к вмешательству в этот процесс. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Законодателям нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство». Потому что это могут быть разные формы, — рассказала Памфилова в интервью «Известиям», опубликованном 21 мая. — Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять. Непосредственного физического вмешательства сейчас не может быть в принципе, потому что и кампания еще не стартовала, но подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно».