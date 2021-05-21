Глава ЦИК: Мы знаем, что на выборах будут провокации

Пока Центризбирком готовится к проведению выборов осенью 2021 года, другие силы весьма интенсивно ведут подготовку к вмешательству в этот процесс. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Законодателям нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство». Потому что это могут быть разные формы, — рассказала Памфилова в интервью «Известиям», опубликованном 21 мая. — Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять. Непосредственного физического вмешательства сейчас не может быть в принципе, потому что и кампания еще не стартовала, но подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно».
Глава ЦИК отметила, что DDoS-атаки происходят регулярно, но спасает то, что ГАС «Выборы» автономна — не привязана к глобальной сети Интернет.
«Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно, и готовы им противодействовать», — заявила Памфилова.
Она также сообщила, что высока вероятность проведения единого дня голосования (ЕДГ) в несколько дней, поскольку «такой формат удобен и безопасен для избирателей». В конце мая — начале июня будет определён перечень регионов, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании.