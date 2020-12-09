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В Москве началась проверка информации об утечке данных ковидных пациентов

Власти Москвы проверяют информацию об утечке персональных данных москвичей, переболевших ковидом. Об этом 9 декабря сообщил в своём телеграм-канале столичный оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.

«О результатах проверки будет объявлено дополнительно», — обещают в оперштабе.

Ночью 9 декабря в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что в Сеть в открытый доступ попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов: их полные имена, адреса и сведения о болезни. Отмечалось, что это якобы одна из самых масштабных и болезненных утечек времен пандемии.

С начала пандемии COVID-19 его выявили в столице у 660 тысяч человек, 9,5 тысячи умерли.

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Комментарии (1)

Киргуду
А вот нехрен собирать эти данные было, раз нихрена хранить не умеете.
Изначально было понятно, что вопрос утечки из мобильных прог для контроля изоляции, выдачи qr-пропускови т.п. - вопрос времени.
И ведь клялись и пяткой били в грудь, что удалят все базы, как только перестанут использовать. И где оно?
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