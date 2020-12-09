В Москве началась проверка информации об утечке данных ковидных пациентов

Власти Москвы проверяют информацию об утечке персональных данных москвичей, переболевших ковидом. Об этом 9 декабря сообщил в своём телеграм-канале столичный оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.

«О результатах проверки будет объявлено дополнительно», — обещают в оперштабе.

Ночью 9 декабря в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что в Сеть в открытый доступ попали персональные данные нескольких сотен тысяч столичных пациентов: их полные имена, адреса и сведения о болезни. Отмечалось, что это якобы одна из самых масштабных и болезненных утечек времен пандемии.