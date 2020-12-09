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Выписанный с COVID-19 петербуржец умер, не дойдя до дома. Мужчина задохнулся

В Петербурге умер 65-летний мужчина после выписки из больницы с диагнозом COVID-19. Он уже добрался до дома, когда начал задыхаться и терять сознание.

Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, смерть пенсионера врачи скорой помощи констатировали в первом часу дня накануне. Мужчина находился на лечении в 15-й городской больнице. Во вторник его выписали и отправили на самоизоляцию. Специально для этого сын снял ему квартиру в доме 7 на улице Доблести.

Родственники встретились на перекрестке Доблести и Ленинского проспекта, дошли до нужного дома, и тут пенсионеру резко стало плохо. Он начал задыхаться, а потом отключился. Приехавшие на вызов медики лишь развели руками.

Тело умершего отправлено в морг для установления точных причин смерти, материалы переданы в СК

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Комментарии (43)

AP-SPb
О как. А помнится тут давеча все фонтанковские тролли кинулись защищать глав"врача" этой больнички с воплями "он хороший и вполне имеет право заправлять свои яхты за бюджетный счёт, он же борется с ковидом".

Самое неприятное в этой истории, что теперь во всех больничках будут очень сильно опасаться выписывать и система окончательно сломается значительно раньше.
260551481
Если был в маске, то все банально просто - убил себя сам !
grannie
"резко стало плохо. Он начал задыхаться, а потом отключился" - типичное описание сердечных проблем. "от ковида" так не умирают. Очередной розжЫг.
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