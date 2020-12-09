Выписанный с COVID-19 петербуржец умер, не дойдя до дома. Мужчина задохнулся

В Петербурге умер 65-летний мужчина после выписки из больницы с диагнозом COVID-19. Он уже добрался до дома, когда начал задыхаться и терять сознание.



Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, смерть пенсионера врачи скорой помощи констатировали в первом часу дня накануне. Мужчина находился на лечении в 15-й городской больнице. Во вторник его выписали и отправили на самоизоляцию. Специально для этого сын снял ему квартиру в доме 7 на улице Доблести.



Родственники встретились на перекрестке Доблести и Ленинского проспекта, дошли до нужного дома, и тут пенсионеру резко стало плохо. Он начал задыхаться, а потом отключился. Приехавшие на вызов медики лишь развели руками.

