«Артдокфест» в Петербурге споткнулся о Роспотребнадзор. Фильм о Горбачёве не покажут

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», а точнее та часть, которую не перенесли на весну из-за пандемии, остался без площадки в Петербурге. Кинотеатр «Англетер» перед зрителями успел посетить Роспотребнадзор.



О том, что показы документального кино отменены за несколько часов до начала, на своей странице в Facebook 8 декабря сообщил президент «Артдокфеста» Виталий Манский. В урезанной программе фестиваля осталось четыре фильма, в «Англетере» на семь вечера был намечен показ литовского фильма «Прыжок», 9 декабря Манский собирался представлять свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.