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«Артдокфест» в Петербурге споткнулся о Роспотребнадзор. Фильм о Горбачёве не покажут

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», а точнее та часть, которую не перенесли на весну из-за пандемии, остался без площадки в Петербурге. Кинотеатр «Англетер» перед зрителями успел посетить Роспотребнадзор.

О том, что показы документального кино отменены за несколько часов до начала, на своей странице в Facebook 8 декабря сообщил президент «Артдокфеста» Виталий Манский. В урезанной программе фестиваля осталось четыре фильма, в «Англетере» на семь вечера был намечен показ литовского фильма «Прыжок», 9 декабря Манский собирался представлять свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.

Как рассказала «Фонтанке» куратор программ «Артдокфеста» Тамара Ларина, о том, что двери «Англетера» опечатаны, сообщил директор кинотеатра. Он упомянул Роспотребнадзор, но не назвал точную причину. Ларина полагает, что с фестивалем меры не связаны. «Фонтанка» запросила комментарий у Роспотребнадзора.

По предварительным данным, с проверкой на Малую Морскую инспекторы наведались накануне, когда кинопоказов в расписании не было, но проходила частная вечеринка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

gencon
Горбачеву надо было посадить Ельцина в тюрьму, оьлодится силовиками, и никакого же окраиического курса!!! Протянул бы до 2000-х, а там и нефть вверх пошла. И не было бы в 2020-м тухлого Путина с его воровскими дрУжками, а был бы тухлый Горбачев и СССР.
Редиска Здесь
Ну вот это уж точно можно онлайн делать.
Надо быть совсем уж безответственным, чтобы в такое время устраивать кинофестивали с реальным посещением.
Pilat
Они просто спасли зал, от тухлый яиц, которыми зрители обязательно бы забросали экран.
Такое кино нужно показывать подпольно, где то на Эхо Вашингтона в кругу единомышленников либералов, под стоны и вздохи восхищения экзальтированных дамочек господина с пышной седой шевелюрой.
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