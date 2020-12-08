«Артдокфест» в Петербурге споткнулся о Роспотребнадзор. Фильм о Горбачёве не покажут

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», а точнее та часть, которую не перенесли на весну из-за пандемии, остался без площадки в Петербурге. Кинотеатр «Англетер» перед зрителями успел посетить Роспотребнадзор.
О том, что показы документального кино отменены за несколько часов до начала, на своей странице в Facebook 8 декабря сообщил президент «Артдокфеста» Виталий Манский. В урезанной программе фестиваля осталось четыре фильма, в «Англетере» на семь вечера был намечен показ литовского фильма «Прыжок», 9 декабря Манский собирался представлять свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР.
Как рассказала «Фонтанке» куратор программ «Артдокфеста» Тамара Ларина, о том, что двери «Англетера» опечатаны, сообщил директор кинотеатра. Он упомянул Роспотребнадзор, но не назвал точную причину. Ларина полагает, что с фестивалем меры не связаны. «Фонтанка» запросила комментарий у Роспотребнадзора.
По предварительным данным, с проверкой на Малую Морскую инспекторы наведались накануне, когда кинопоказов в расписании не было, но проходила частная вечеринка.